صور.. آلاف المواطنين يقبلون على معرض الكتاب بثاني أيامه

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، في اليوم الثاني له أمام الجمهور، إقبال آلاف المواطنين من كل الفئات العمرية، الكبار والشباب والأطفال.

وسيطر الشباب على المشهد، مما يؤكد حرص الشباب على التثقيف والقراءة، فضلا عن أن معرض الكتاب يعتبره الكثيرين فُسحة خاصة وأنه يتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي.

معرض الكتاب



وحرص زوار معرض الكتاب، على آداء صلاة الجمعة في مشهد مبهج، إذ صلى آلاف الزوار من الرجال والنساء في نظام مفترشين الساحات المكشوفة أمام قاعات العرض.

معرض الكتاب



معرض الكتاب



وافتتح أول أمس الأربعاء الموافق ٢٤ يناير، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"،

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض هذا العام، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض كتاب الطفل.

ومن المقرر أن يستمر معرض الكتاب حتى يوم ٦ فبراير ٢٠٢٤.