أمطار غزيرة بمدينة كفر الدوار بالبحيرة

شهدت مدينة كفر الدوار موجة من الأمطار الغزيرة، أثناء صلاة الجمعة، وخلت الشوارع من المارة، حيث سارع الأهالي بالعودة إلى منازلهم عقب انتهاء الصلاة، وتحولت معظم شوارع المدينة إلى برك من المياة بسبب انسداد صفايات المطر، وعيوب في عمليات الرصف، مثل شوارع المحكمة والحدائق وأحمد عرابي وبور سعيد والجمهورية، كما تحولت مساكن الرحمن بمنطقة الحدائق إلى بحيرة من المياه الناجمة عن موجة الأمطار الغزيرة.

سارعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بالدفع بالمعدات والأطقم والأفرات وسيارات الكسح، لسحب المياه المتراكمة بالشوارع والميادين، لضمان سيولة المرور، وسهولة عبور المواطنين، وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وفي قرى كفر الدوار، سارع المزارعون بالعودة إلى منازلهم، وتوقفت أعمال حصاد المحاصيل الزراعية بسبب الأمطارالغزيرة.