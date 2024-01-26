7 مخرجات مُقترحة لتعزيز الموارد المالية لجامعة جـنوب الوادي

قال الدكتور حسين عبدالباسط مدير مركز التخطيط الاستراتيجي لجامعة جنوب الوادي ومنسق مشروع تعزيز الموارد المالية، إنه تم التوصل لـ 7 مخرجات للمشروع.

بيّن عبد الباسط، أن الأول تحديد الوضع الراهن وتحديث البيانات لمزارع الجامعة في وادي اللقيطة - ووادي الماثولا – ووادي قنا – ووادي العليقات، وذلك من حيث مساحة كل مزرعة والوضع المالي.

والثاني تحديد الوضع الراهن وتحديث بيانات أراضي ومزارع الجامعة داخل الحرم الجامعي وأرض الجامعة بطريق قنا سفاجا.

جامعة جنوب الوادي

وأضاف منسق المشروع، أن المخرج الثالث مقترحات استثمار مزارع الجامعة والأراضي الواقعة خارج وداخل الحرم الجامعي.

وتابع أن المخرج الرابع، هو تحديد الوضع الراهن وتحديث بيانات استراحات الجامعة من حيث حصرها وتقييمها وتقديم مقترحات لزيادة العائد المالي منها.

والخامس الرأي القانوني المقدم من الدكتور عبد الله جاد الرب المدرس بكلية الحقوق حول استغلال الجامعة لممتلكاتها وتأسيس شركات لتوفير موارد ذاتية لها.

وفقا لنص قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018. والسادس مقترحات تحقيق عائد استثماري إضافي من استراحات الجامعة في قنا والقاهرة والغردقة.

وأبرز مدير مركز التخطيط الاستراتيجي لجامعة جنوب الوادي، أن المخرج السابع تضمن وضع خطة لتقليل الهدر وترشيد النفقات الحكومية للجامعة ووحداتها الإدارية والأكاديمية.

وتحديد مصادر الهدر في أبواب الإيرادات بميزانية الجامعة وكيفية الحد منه، وتحديد مصادر الهدر في أبواب المصروفات بميزانية الجامعة وكيفية الحد منه.

مجلس الجامعة يُناقش المخرجات:

واستعرض مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته لشهر يناير، مخرجات مشروع تعزيز الموارد المالية الذاتية لجامعة جنوب الوادي والمبني على تحليل الوضع المالي الراهن للجامعة.

وأثنى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، على مخرجات المشروع ووجه الشكر لفرق العمل برئاسة دكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة، ولمنسق المشروع دكتور حسين عبدالباسط.

ولأعضاء الفريق الذى ضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في تخصصات القانون والاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال والأراضي والجودة والتخطيط الاستراتيجي والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الجامعة، قرارًا بتشكيل فريق عمل المشروع وفرق فرعية فنية، ثم تم عقد عدة اجتماعات لفرق عمل للمشروع وتم فيها مناقشة كيفية تعزيز الموارد المالية للذاتية.