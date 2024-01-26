الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين ينتظرون وصول المساعدات بغزة

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قالت القسام، إن قوات الاحتلال قامت بإطلاق النار تجاه مجموعة فلسطينيين، كانوا ينتظرون وصول مساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة.

وكانت قوات الاحتلال قصفت عدد من المواطنين أمس كانوا في انتظار المساعدات عند دوار الكويت في غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، إن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة ارتفاعت إلى أكثر من 26 ألف قتيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت الوزارة في بيان إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيدا و377 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وعدد القتلى من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع ارتفع إلى 26083 قتيلا، و64487 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأكدت الوزارة، أن عددا من الضحايا يقدر بعدة آلاف ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.