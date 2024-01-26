عاجل
مصر تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية مصر تطالب مجلس الأمن بتحمل المسئولية لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعة 26 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لليوم الثاني على التوالي

الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين ينتظرون وصول المساعدات بغزة

غزة
غزة

قالت القسام، إن قوات الاحتلال قامت بإطلاق النار تجاه مجموعة فلسطينيين، كانوا ينتظرون وصول مساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة.

 

وكانت قوات الاحتلال قصفت عدد من المواطنين أمس كانوا في انتظار المساعدات عند دوار الكويت في غزة.

 

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، إن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة ارتفاعت إلى أكثر من 26 ألف قتيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

وأعلنت الوزارة في بيان إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيدا و377 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وعدد القتلى من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع ارتفع إلى 26083 قتيلا، و64487 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

 

وأكدت الوزارة، أن عددا من الضحايا يقدر بعدة آلاف ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يطالب سكان خانيونس ومناطق أخرى بالانتقال لمكان آمن

جيش الاحتلال يعدم طفلين قنصًا بعد مطالبتهما بإخلاء منزلهما بغزة

القدرة: الطعام نفد من مجمع ناصر الطبي والاحتلال يحاصره لليوم الخامس

ارتفاع حصيلة العدوان لـ26083 شهيدًا و64487 إصابة منذ 7 أكتوبر

محكمة العدل الدولية تصدر قرارها اليوم في قضية الإبادة التي تمارسها إسرائيل بغزة

وزير الري: الانتهاء من الأعمال الخرسانية بقنطرة بحر يوسف وجارٍ تركيب البوابات

مقاوم فلسطيني يبتسم لدارون إسرائيلية ويختفي.. شاهد

أبو عبيدة: قتل 53 جنديًا وقنص 9  في 57 مهمة عسكرية خلال أسبوع

الجريدة الورقية