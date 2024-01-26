مذكرة تعاون مشترك بين اللجان النقابية لمنطقتي الشرقية والدقهلية الأزهرية

استقبل الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، وفد منطقة الدقهلية الأزهرية، يتقدمهم الدكتور محمد رشوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية، ورئيس وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم والبحث العلمى بمنطقة الدقهلية الأزهرية، وذلك بمقر ديوان الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية بمدينة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور خالد فاروق، رئيس اللجنة النقابية بالشرقية، وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم والبحث العلمى بمنطقة الشرقية الأزهرية، وذلك لتوقيع مذكرة تعاون مشترك بين مجلس إدارة النقابتين لتبادل الخبرات، وبحث أوجه التعاون المشترك، بما يعود بالنفع والفائدة على جميع العاملين بالمنطقتين.

وقال الدكتور السيد الجنيدي، إنه سيتم إنشاء صندوق زمالة بين المنطقتين للمشاركة الإيجابية والفعالة لجميع العاملين، واستعرض رئيس المنطقة آليات تطوير العمل النقابي والخدمي وتقديم أفضل الخدمات لجميع العاملين بالمنطقتين.

وتابع رئيس منطقة الشرقية الأزهرية قوله: أزهرنا الشريف يشهد طفرة حقيقية، وتحسنًا واضحًا وملحوظًا بالمجالات كافة، ما أدى إلى ارتقاء المستوى التعليمي للمعلمين والطلاب لجميع المراحل الدراسية؛ فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح الدكتور محمد رشوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية، أن مُعلمي الأزهر الشريف يستحقون الأفضل، ونبحث اليوم كيفية تقديم أفضل الخدمات أثناء الخدمة وبعد بلوغ السن القانونية للمعاش، مشيدًا بجهود منطقة الشرقية الأزهرية بالارتقاء بالعملية التعليمية بجانب الاهتمام بالخدمات المقدمة للعاملين بالأزهر الشريف لمعاهد الشرقية، وسرعة إنهاء مستحقاتهم المادية قبل بلوغهم سن المعاش، وتوفير الرحلات الترفيهية الصيفية والشتوية بأسعار في متناول الجميع.

وفى النهاية، تم تبادل الدروع والصور التذكارية بين رئيسي الإدارة المركزية لمنطقتي الشرقية والدقهلية، وكذلك رئيسي وأعضاء اللجنة النقابية لمنطقتي الشرقية الدقهلية.