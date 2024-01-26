عادل الفار يكشف أسباب غيابه عن الشاشة في "واحد من الناس".. الإثنين

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنان عادل الفار، في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء الاثنين المقبل علي شاشة الحياة.

ويكشف عادل الفار، خلال الحلقة بدايته كموظف بوزارة الكهرباء وانطلاقته بعالم الفن والمونولوج ولمن يدين بالفضل ، ولماذا غاب فن المونولوج عن الشاشة ، وأسرار وكواليس خاصة عن غيابه عن الشاشة .

كما يتحدث الفنان عادل الفار، خلال الحلقة عن اصابته في ٢٠٢١ بغيبوبة الكبد وانتقاله للعناية المركزة ، وكيف استقبل خبر وفاة ابنه شادي ، ويتحدث عن علاقته بزوجته وابنته ايمان.

كما تتناول الحلقة الحديث عن الوسط الفني ومشاركته مع الفنان احمد زكي بفيلم هيستريا والفنان احمد ادم بفيلمين " شجيع السيما ، فيلم هندي " واخر ظهور له علي الشاشة بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال ، وهل هناك مشاكل بالوسط الفني وأسرار غيابه عن الشاشة ، ومن يسأل عليه حاليا في الوسط الفني.

يذاع برنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء الاثنين المقبل علي شاشة الحياة.

الفنان عادل الفار والإعلامي د. عمرو الليثي

الفنان عادل الفار والإعلامي د. عمرو الليثي

الفنان عادل الفار والإعلامي د. عمرو الليثي