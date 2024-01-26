باحث: قرار "العدل الدولية" بشأن وقف إطلاق النار بغزة مهم للغاية

قال الدكتور سمير التقي، باحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن قرار محكمة العدل الدولية سيكون مهما للغاية، ففيه سيكون محاكمة للقانون الدولي، بمعنى أن العالم يعرف تماما أن قد ارتكبت جريمة إبادة جماعية، وينظر إلى القاضي لكي يجد في ما إذا كان سيكون منصفا ما يكفي.

محكمة العدل الدولية

أضاف "التقي"، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بالرغم أن المحكمة ستسمر في عملها على هذا الموضوع لسنوات، لكن من صلاحياتها إصدار قرار مستعجل يطالب بوقف إطلاق النار، بهدف إيقاف حين توجد ما يكفي من الدلائل تشير إلى احتمال قيام إبادة جماعية.

مجلس الأمن

تابع: "عمليا القرار حتى لو فوض إلى مجلس الأمن سيكون من غير الممكن مباشرة للدول التي تتمتع بالفيتو أن تمارسه، السبب الرئيسي هو أن ما تحيله المحكمة الدولية، وفي هذه الحالة تحيله إلي لكي ينفذه مجلس الأمن وليس ليعيد الموقف أو يقيم طبيعة القرار الذي اتخذته المحكمة الدولية، ومما لا

شك فيه أن الموضوع سيكون له مسار طويل".