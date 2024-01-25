كوريا الشمالية تعلن اختبار إطلاق صاروخ كروز استراتيجي جديد

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس، اختبار إطلاق صاروخ كروز استراتيجي جديد "بولهواسال-3-31" كجزء من أنشطتها لتطوير وتحديث أنظمة الأسلحة.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن وسائل إعلام رسمية شمالية قولها "إن إطلاق الصاروخ لم يؤثر على سلامة الدول المجاروة لكوريا الشمالية ولا علاقة له بالأمن الإقليمي"، مشيرة إلى أن تجربة الإطلاق هي عملية تحديث مستمر لنظام الأسلحة ونشاط منتظم وإلزامي للمكتب العام للصواريخ ومعاهد علوم الدفاع التابعة له.



وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق أن الشمال أطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، بما في ذلك مسافة تحليق الصواريخ.

ويعد هذا أول إطلاق معروف لصاروخ كروز من قبل كوريا الشمالية منذ سبتمبر 2023، عندما أطلقت صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى برؤوس حربية نووية وهمية باتجاه البحر الأصفر.



ولا يعد إطلاق صاروخ كروز انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن التي تحظر على كوريا الشمالية استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. لكنها يمكن أن تشكل تهديدا خطيرا لأمن أي دولة لأن هذه الصواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.