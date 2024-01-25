رئيس زامبيا يعرب عن امتنانه للصين لمساندة بلاده في القضاء على الكوليرا

أشاد رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما بالعلاقات الصينية المشتركة، معربًا عن امتنانه لرئيس الصين شي جين بينج والحكومة والشعب على دعمهم القوي في مكافحة الكوليرا في البلاد.



وقال رئيس زامبيا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة لوساكا - إنه بتوجيه من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الشامل بين زامبيا والصين والجهود المشتركة للحكومتين والشعبين، ستهزم زامبيا الكوليرا في وقت مبكر.



من جانبه، أكد السفير الصيني في زامبيا، دو شياوهوي، إن الصين، بصفتها صديقة زامبيا الجديرة بالثقة في جميع الأحوال، ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ توافق الآراء، الذي توصل إليه رئيسا الدولتين.



وأوضح أن بلاده سوف تمد المساعدة لدعم حكومة زامبيا وشعبها في مكافحة الكوليرا، عبر توفير الخبراء الطبيين، وبناء عيادة، والتبرع بالإمدادات الطبية اليومية، والتبرع بخزانات المياه، وتنفيذ مشروع إمدادات المياه، والتعاون في إنتاج الأدوية واللقاحات.



وأشار إلى أنه يتم الان دعم إجراءات المساعدة لزامبيا من قبل الفريق الطبي الصيني، وفريق الخبراء الطبيين العسكريين الصينيين، ورابطة الشركات الصينية في زامبيا، ورابطة زامبيا الصينية، وغرفة التجارة الصينية في زامبيا.

