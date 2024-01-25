محمد عباس يطرح أغنية "خليك فاكر".. فيديو

طرح المطرب الشاب محمد عباس، أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "خليك فاكر" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية كلمات وليد دسوقي، وألحان وليد دسوقي وعمرو صفاء، توزيع وميكس وماستر محمود يحيى.



ومن كلمات الأغنية:

خليك فاكر اني بحبك

واجمل عمري طول ما انا جنبك

عايش ع الليالي الحلوه وذكري السنين

ليه دلوقتي كله اتغير

كل شويه تبعد اكتر

تبقي نهايتي بعدك عني ونفضل زعلانين

من ساعه ما سيبت مكانك

وانا موجوع بجد عشانك

انا عاوزك تتطمن قلبي

لحضنك مشتاقين لحضنك مشتاقين

بص لي شكلي وانت بعيد

كل الناس تقول مالك

أصعب فتره في حياتي

بقى يرضيك يقولوا سابك

قولي زعلانا يطول ليه

هو في حاجه تستاهل

مين اساك كده عليه

احكم بس كون عادل

يذكر أن آخر أعمال محمد عباس، كان طرحه أغنية "دي بجاحة" في شهر فبراير 2023 عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان تيام علي، توزيع موسيقى وميكس وماستر محمد عاطف الحلو، تصوير محمد رزق و إخراج زياد رزق.

جدير بالذكر إنه يستعد محمد عباس، لطرح العديد من الأعمال الغنائية في الفترة المقبلة والتي تتنوع مابين الدرامي والشعبي على طريقة السنجل.