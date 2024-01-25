بدء إجازة نصف العام الدراسي في المدارس والجامعات 

بدأت اليوم الخميس إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 في المدارس والجامعات بمختلف أنواعها في جميع أنحاء الجمهورية.

وتنتهي إجازة نصف العام الدراسي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، لطلاب المدارس والجامعات، لينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

وانتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس والجامعات للعام الدراسي 2023-2024 أمس الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

توجيهات في إجازة نصف العام الدراسي

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المدريات التعليمية بإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال إجازة نصف العام الدراسي.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بإعلان نتائج طلاب المدارس في إجازة نصف العام الدراسي وتعليقها في مكان بارز بالمدرسة لتسهيل الحصول عليها.

ووجه المجلس الأعلى للجامعات بسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول قبل انتهاء إجازة نصف العام الدراسي ليحصل كل طالب على درجته قبل الفصل الدراسي الثاني.

وتستغل الجامعات الحكومية والخاصة فترة إجازة نصف العام الدراسي في الأنشطة الطلابية بمجالاتها المختلفة.

خريطة العام الدراسي

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي في المدارس والجامعات 2024 لجميع المراحل التعليمية يوم 4 يناير 2024.

وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية وجدارات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية يوم 9 يناير 2024.

وتبدأ رسميًا إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت المقبل، الموافق 27 يناير 2024، مع دمجها باليوم الخميس 25 يناير إجازة عيد الشرطة، وغدا الجمعة الإجازة الأسبوعية.

وتمتد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.



وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وينتهي يوم السبت 8 يونيو 2024، ويبلغ عدد الأسابيع في العام الدراسي الجديد 35 أسبوعًا.



وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 .



وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024، على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



وتعد فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

