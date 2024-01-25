رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي.. نتيجة الصف الأول الإعدادي، تشهد بحثًا مكثفًا من قبل أولياء الأمور والطلاب، حيث أنه يمكن الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الخدمات التعليمية، وتسجيل الرقم القومي للطالب.

وانتهت امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول في جميع المحافظات يوم 14 يناير 2024، قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024

ومع استعدادات المدارس للإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بالاسم ورقم الجلوس، يمكن الحصول على النتيجة بالدخول على بوابة التعليم الأساسي واتباع الخطوات المطلوبة، بغية معرفة النتيجة بنجاح.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي:

الدخول على بوابة التعليم الأساسي من هنا

اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب

إدخال بيانات الطالب.

اختيار المرحلة التعليمية

النقر على نتيجة الشهادة الابتدائية 2024.

اختيار الفصل الدراسي الأول، والعام الدراسي الحالي 2023-2024.

إدخال الاسم والرقم القومي، والنقر على عرض النتيجة.