أمطار غزيرة تضرب مدينة رشيد بالبحيرة

تعرضت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس، إلي موجة من الأمطار الغزيرة التي إستمرت لعدة ساعات، وتحولت شوارع السوق والموقف إلي برك من المياة الناجمة عن الامطار .

كما خلت الشوارع من المواطنين بسبب الأحوال الجوية الغير مستقرة، خاصة بعد إنتهاءأمتحانات النصف الأول من العام الدراسي .

ومن جانبها سارعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ،بشن حملات مكثفة علي المعديات النهرية بقرع رشيد ، للتأكد من تواجد التصاريح اللازمة ، و الإلتزام بالتعليمات الصادرة ، وأعداد الركاب

كما شهدت أسواق المدينة إرتفاع أسعار الأسماك ، لعدم قدرة الصيادين علي ممارسة عملهم داخل مياة البحر المتوسط ، بسبب إرتفاع الأمواج