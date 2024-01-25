بلباو يزيد أوجاع برشلونة ويسقطه برباعية مذلة في كأس الملك

فجر فريق اتلتيك بلباو مفاجأة من العيار الثقيل بعد تغلبه على ضيفه برشلونة بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

جاءت المباراة سريعة ومثيرة من اللحظات الأولى بعدما نجح أتلتيك بلباو في تسجيل هدف مبكر بعد دقيقة واحدة عن طريق جوروزيتا.

تسبب الهدف المبكر في حالة من الإرتباك بصفوف برشلونة الذي استعاد توازنه بمرور الدقائق وبدأ رحلة البحث عن هدف التعادل.

وفي الدقيقة 26 نجح المخضرم ليفاندوفسكي في تعديل النتيجة لبرشلونة قبل أن يشعل لامين جمال اللقاء بتسجيل هدف التقدم للبلوجرانا في الدقيقة 32.

بعد الهدف الثاني بدأ بلباو في الاستحواذ مجدداً على وسط الميدان بحثاً عن تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 49 نجح اويهان سانست في تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

شهد الشوط الثاني اثارة كبيرة بين الفريقين مع إهدارهما لعدد كبير من الفرص للتسجيل لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 ويتم اللجوء للأوقات الإضافية التي نجح خلالها انياكي ويليامز في خطف هدف تقدم لبلباو في الدقيقة 106 .

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الإضافي يعزز اتلتيك بلباو تقدمه بالهدف الرابع عن طريق نيكولاس ويليامز ليتأهل الفريق الباسكي للدور نصف النهائي.