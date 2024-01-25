حصاد اشتباكات حزب الله مع الاحتلال على الحدود اللبنانية الاربعاء

قالت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " في بيان لها إنها نفّذت عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 24-1-2024، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وفقًا للتالي:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:25 استهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:40 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 21:30 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.



على جانب آخر، أعلنت جماعة الحوثي مسؤليتها عن عدد من الهجمات ضد سفن أمريكية في خليج عدن وباب المندب الأربعاء .

وقابت في بيان لها : انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، تمَّ الاشتباكُ اليومَ معَ عددٍ مِنَ المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن، وبابِ المندبِ أثناءَ قيامِ تلكَ السُّفُنِ بتقديمِ الحماية لسفينتينِ تجاريتينِ أمريكيتينِ وكانَ من نتائجِ عمليةِ الاشتباكِ ما يلي:

-إصابةُ سفينةٍ حربيةٍ أمريكيةٍ إصابةً مباشرة.

-إجبارُ السفينتينِ التجاريتينِ الأمريكيتينِ على التراجعِ والعودةِ.



-وصولُ عددٍ من صواريخِنا البالستيةِ إلى أهدافِها رغمَ محاولةِ السفنِ الحربيةِ اعتراضَها.



هذا، وقدِ استخدمتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ في عمليةِ الاشتباكِ التي استمرتْ لأكثرَ من ساعتينِ عدداً من الصواريخِ الباليستيةِ.

وأكدت القوات اليمنيةَ، على استمرارَها في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

كمل أكدت على اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ العسكريةِ اللازمةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا، وذلكَ في استهدافِ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي.





