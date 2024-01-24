أحمد حلمي يشارك النجمة منى زكي العرض الخاص لفيلم 404.. شاهد

حرص النجم أحمد حلمي، على حضور العرض الخاص لفيلم رحلة 404، لدعم زوجته بطلة الفيلم النجمة منى زكي ومشاهدة فيلمها الجديد الذي ينافس في موسم منتصف العام السينمائي.

وعرض مساء اليوم، العرض الخاص لفيلم 404 للنجم منى زكي، محمد سليمان، محمد فراج، شيرين رضا، وعدد من النجوم.



وكانت الشركة المنتجة لفيلم "رحلة 404"، بطولة النجمة منى زكي، طرحت بوسترات منفردة لكل أبطال العمل وضيوف الشرف المشاركين به الذين ظهروا خلال البوسترات ممسكين بـ"أقنعة"، لتحمل طابعا تشويقيا لنوعية هذه الشخصيات.



وجاءت ردود فعل الحضور للعرض الخاص والأول لفيلم 404، إيجابية وحاز على إعجاب كل الحضور .

وكشفت الشركة المنتجة عن تريلر فيلم "رحلة 404"، حيث يظهر من خلاله ملامح الرحلة التى تقوم بها غادة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط فى مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر إلى أن تعود لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها به.



فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.