رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الإصابات والطوارئ

قام الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بجولة تفقدية لمستشفى الإصابات والطوارئ وذلك لمتابعة استكمال مراحل المشروع تمهيدا لانتقال وحدة الإصابات للعمل بالمستشفى الجديد، وبرفقته الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ،والدكتورة أسماء عبد الناصر عميد معهد دراسات البيولوجيا الجزيئية والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لجامعة أسيوط والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لجامعة أسيوط، والدكتور خالد عبد العزيز عطا مدير المستشفى الجامعي الرئيسي.

وكان في استقباله والزائرين الدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمشروع مستشفى الإصابات والطوارئ والدكتور ياسر إمام نائب مدير مستشفى الإصابات للشؤون الإدارية ومديري الإدارات بالمستشفى.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي، بأن الجامعة حريصة على استكمال مشروع مستشفى الإصابات والطوارئ الجديد وذلك لخدمة مرضى محافظة أسيوط وكل محافظات صعيد مصر، وأشاد سيادته بدعم الدولة المستمر للمشروع وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات طبية متميزة مطابقة لمعايير جودة الخدمات الصحية وسياسات مكافحة العدوى.

كما أشار بانتظام العمل في مستشفى الإصابات منذ انتقال قسم جراحة العظام للعمل بالمستشفى الجديد بعد افتتاح السيد الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لهذه المرحلة من تشغيل العمليات الجراحية والأقسام الداخلية وذلك بتاريخ 30 أبريل 2023 بطاقة 10 غرف للعمليات الجراحية بنظام الكبسولة و116 سريرا لإقامة المرضى.

وقد قامت قناة DMC بأجراء تقريرا إخباريا عن خدمات مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي والتي تعد أكبر صرح طبي متخصص في علاج مرضى الإصابات في صعيد مصر وأقيمت على مساحة اجمالية قدرها 6500 متر مربع بطاقه استيعابية اجمالية قدرها 660 سريرا و68 سريرا عناية مركزية و27 غرفة للعمليات الجراحية والتي تخدم كل التخصصات الجراحية في مجال علاج الإصابات وذلك عند اكتمال المشروع بالكامل.

وفى تقريرها أجرت قناة DMC لقاءً مصورا مع بعض المرضي ومرافقيهم لمعرفة انطباعاتهم عن الخدمات والتخصصات الطبية المتعددة التي تقدمها مستشفى الإصابات الجامعية الجديدة لمرضاها والتي تجذب الكثير من الوافدين من مختلف محافظات صعيد مصر.

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جانب من الزيارة

جانب من الزيارة