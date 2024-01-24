eBay تسرح 9% من قوتها العاملة

أحدث عملاق التكنولوجيا المتأثر بالاقتصاد هو موقع eBay، الذي أعلن في وقت سابق اليوم أنه سيخفض قوته العاملة بحوالي 1000 وظيفة. ويبدو أن هذا يعادل حوالي 9 بالمائة من موظفي الشركة بدوام كامل. يُطلب من الموظفين الأمريكيين العمل من المنزل في 24 يناير، وسيتم إخطار المتضررين "قريبًا". على عكس Discord وRiot Games، توقف منشور eBay عند مشاركة تفاصيل إنهاء الخدمة أو المزايا. وتخطط الشركة أيضًا لتقليص عدد المقاولين خلال الأشهر المقبلة.

يتطابق مقياس تأثير eBay مع Unity وGoogle في وقت سابق من هذا الشهر، وهو ما لا يرسم صورة جميلة للمشهد التكنولوجي في بداية عام 2024. ومثل أقرانه، ألقت eBay باللوم في هذه الجولة من تسريح العمال على توظيف عدد كبير جدًا من الأشخاص في السنوات الأخيرة. وقال جيمي إيانوني، الرئيس والمدير التنفيذي، في المذكرة: "بينما نحرز تقدمًا في استراتيجيتنا، فإن إجمالي عدد الموظفين والنفقات لدينا تجاوز نمو أعمالنا". نأمل أن تكون أداة التصنيف الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من LinkedIn مفيدة للمحتاجين.