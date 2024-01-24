"أولويات العناية التمريضية لمريض السكري".. ورشة عمل بمستشفيات جامعة أسيوط

نظم مركز التدريب الفني للتمريض بالمستشفيات الجامعية، ورشة عمل على هامش مؤتمر السكر السنوي، حول أولويات العناية التمريضية لمريض السكري بالعناية المركزة والحالات الطارئة، بالتعاون مع جمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية كلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، وتحت إشراف الدكتور محمد اليمني رئيس قسم الأمراض الباطنة، والدكتورة لبنى فرج التوني رئيس الجمعية والورشة، والدكتور صلاح عرجون سكرتير الجمعية، والدكتورة ولاء أنور خليفة أمين صندوق الجمعية،

شهدت الورشة عدة محاضرات متنوعة، منها محاضرة حول مرض السكري، وكيفية متابعة المريض للدكتورة لبنى فرج التوني رئيس الجمعية ورئيس الندوة، ومحاضرة عن القدم السكري وطرق الوقاية للعلاج للدكتور خالد عبد العزيز، كما تم تناول طرق تجنب المضاعفات الحادة لمرضى السكري للدكتور صلاح عرجون والدكتورة ولاء أنور خليفة، ومحاضرة حول العنايه التمريضية العاجلة لمريض السكري في أقسام الطوارئ للدكتورة هوايده خلف عبد العال، ومحاضرة حول التغذية العلاجية لمريض السكري للدكتورة سارة عبد المحسن، ومحاضرة عن منع قرح الفراش وتيبس المفاصل للمريض الملازم للفراش للدكتورة نجوى محمد والدكتورة هناء رشاد، ومحاضرة حول العناية التمريضية بالفم للدكتورة كريمة محمد صبحي، ومحاضرة حول العناية التمريضية برايل التغذية والقسطرة البولية للدكتورة غادة حسن.

جدير بالذكر، أنه تم إجراء أربع ورش عمل حول: طرق حقن الأنسولين واستخدام قلم الأنسولين، وقام بالتدريب بها الدكتورة هوايده خلف والأستاذة سناء مزيد.

جاء اليوم بتنظيم من الدكتورة هوايده خلف عبد العال عضو بالجمعية ومسؤول التثقيف الصحي بالمركز، والأستاذة سناء مزيد عضو بالجمعية ومدير مركز التدريب

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية