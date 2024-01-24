مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط تشارك في بث مباشر لمناظير الجهاز الهضمي

الجمعية المصرية لمناظير القناة الهضمية " ESDE" بالتعاون مع

شاركت وحدة المناظير بمستشفى الراجحي الجامعي في بث مباشر لإجراء عدد من حالات مناظير الجهاز الهضمي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمناظير القناة الهضمية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي الجامعي، والدكتور محمد أبو زيد نائب مدير المستشفى ومدير وحدة المناظير.

وقدمت وحدة المناظير بمستشفى الراجحي الجامعي خلال البث المباشر؛ حالتين من حالات مناظير موجات فوق صوتية، وذلك ضمن برنامج الجمعية المصرية لمناظير القناة الهضمية لإقامة مؤتمرها السنوي، حيث تنظم الجمعية بث مباشر لـ 10 مراكز مناظير مختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك لبث 15 حالة متنوعة من حالات المناظير التداخلية، لتوضيح تقنيات المناظير المستخدمة بأيادي مصرية، على أن يصبح هذا البث معتمد من الجمعية العالمية للمناظير.

شارك في البث المباشر فريق طبي مكون من الدكتور محمد عبد الغني، والدكتور محمد عز، والدكتورة ريم عزت ، كما شارك مع الفريق الطبي الدكتورة غاده فرغلي بقسم الباثولوجي، والأستاذ محمد نادي فني معمل الباثولوجي، وتضمن فريق التخدير الدكتور معتز عماد، والطبيب أبانوب فتحي، والطبيبة سهى عبد الحميد، إلى جانب فريق التمريض الذي تكون من مس إيمان عدلي، ومس ياسمين جابر، ومس زينب محمد، بالإضافة إلى السيد محمود محمد، والسيد محمد جابر عمال بوحدة المناظير