مستشفيات جامعة أسيوط تتلقى دعما لتطوير البنية التحتية

كرم الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور محمود محمد إبراهيم، المدرس بكلية الهندسة، تقديرًا لإسهامه البارز في تنمية البنية التحتية لمستشفى أسيوط الجديدة الجامعي. قام الدكتور محمود بتبرعه الكريم بتغيير مواسير تغذية المياه داخل المستشفى بتكلفة تصل إلى حوالي 200 ألف جنيه، واستبدالها بمواسير ذات جودة عالية، بهدف تحسين الأداء العام للمستشفى وتجنب أي أعطال قد تتسبب في قطع المياه عنه.

يعد هذا التبرع نموذجًا رائعًا للتكاتف والتعاون الذي يقوم عليه قطاع الصحة في مصر، من خلال تعاون متميز بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمؤسسات الصحية. وقد لاقى هذا العمل السخي استحسانًا واهتمامًا كبيرًا من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية.

وأشادت السلطات الصحية المعنية بجهود الدكتور محمود في تحديث بنية المستشفى وتجهيزها بأحدث التجهيزات والتكنولوجيا، مما يؤثر إيجابيًا على جودة الرعاية الصحية التي يتلقاها المرضى. كما أكد الدكتور إيهاب فوزي أن هذا التبرع يعكس التزام الكوادر الطبية والأكاديمية بتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى.

وفي سياق متصل، أعرب الدكتور محمود عن سعادته البالغة للمساهمة في تحسين البنية التحتية لمستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، وأكد أن هذا المشروع يعكس رؤيته الشخصية في تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة للمرضى. وشدد على أهمية التكاتف والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق تقدم مستدام في القطاع الصحي في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن التبرع الكريم للدكتور محمود محمد إبراهيم يأتي ضمن جهوده العطوفة وإسهاماته الإيجابية في تطوير مجال الهندسة وتحسين البيئة الصحية في المستشفيات. نتمنى له المزيد من التوفيق في مسيرته العلمية والاجتماعية، ونتمنى أن يكون هذا التبرع قدوة لغيره من الأفراد في المجتمع للمساهمة في تحقيق التطور والتقدم في مجال الرعاية الصحية في مصر.