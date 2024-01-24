الخميس 25 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"العدل الدولية" تصدر حكمها بشأن الإجراءات الطارئة في قضية الإبادة الجماعية بغزة

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على غزة

في خطوة منتظرة، ستصدر محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة المقبل، حكمها بشأن ما إذا كانت ستتخذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل في أعقاب اتهامات من جنوب إفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة هي إبادة جماعية.

 تدابير الطوارئ المحتملة

وبحسب وكالة رويترز، فإن الحكم الصادر يوم الجمعة لن يتعامل مع السؤال الرئيسي حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل سيركز فقط على تدابير الطوارئ المحتملة، والتي قد تشمل أمرًا بوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

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وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، أن تأمر بتعليق طارئ للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في القطاع الفلسطيني.

إسرائيل ترفض اتهام الإبادة الجماعية

ورفضت إسرائيل اتهام الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها "مشوهة بشكل صارخ" وقالت إن لها الحق في الدفاع عن نفسها وإنها تستهدف نشطاء حماس وليس المدنيين الفلسطينيين.

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