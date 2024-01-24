"حياتك تهمنا" ندوة تثقيفية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

نظم برنامج التثقيف الصحي بالمستشفى الجامعي الرئيسي بالتعاون مع مستشفى صحة المرأة الجامعي ندوة تثقيفية تحت عنوان " حياتك تهمنا"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتحت إشراف الدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة، والدكتور هشام أبو طالب نائب مدير المستشفى للشئون الإدارية والجودة، والدكتور مصطفى نصر الدين نائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، والأستاذ نبيلة أحمد مدير عام التمريض بالمستشفيات الجامعية.

تناولت الندوة عده موضوعات متنوعة منها، محاضرة حول الفيروسات الكبدية للدكتورة أنعام محمد حسن زميل تمريض باطني وجراحي، ومحاضرة حول المخاطر التي تصيب الهيكل العظمي للدكتورة سلوى عبد الجيد زميل تمريض باطني وجراحي، ومحاضرة حول المخاطر الكيميائية والاشعاعية للدكتورة عبير عرفة محمد أخصائي تمريض ومسؤول الجودة بمستشفى صحة المرأة، ومحاضرة حول كيفية الحفاظ على الجهاز المناعي للدكتورة نعمة أحمد زميل تمريض، كما تم الحديث عن طرق الاخلاء في حالات الطوارئ للأستاذ عبد الكريم سيد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمستشفى صحة المرأة.

جاء اليوم بتنسيق من الدكتورة أنعام محمد حسن زميل تمريض باطني وجراحي، والدكتورة سلوى عبد الجيد زميل تمريض باطني وجراحي مقرري الندوة، وبتنظيم من الدكتورة نعمه أحمد زميل تمريض، والدكتورة عبير عرفه محمد حسن منسق جودة بمستشفى صحة المرأة، والأستاذة سعدية جرس جرجس مدير إدارة التمريض بمستشفى صحة المرأة الجامعي.

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية