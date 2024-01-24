بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو يلا شوت في كأس الملك

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو يلا شوت في كأس الملك ، وبث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو.. يلتقي فريق برشلونة، مساء يوم الأربعاء، مع خصمه فريق أتلتيك بلباو في إطار منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويستضيف ملعب "سان ماميس" مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في إطار منافسات ربع نهائي بطولة الكأس، موسم 2023-2024.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا بث مباشر

كان برشلونة قد تأهل إلى مرحلة ربع النهائي عقب فوزه على سالامانكا بنتيجة 3-1، في حين فاز أتلتيك بلباو على ألافيس بهدفين دون رد.

بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت السعودية.

يخوض برشلونة اختبارًا صعبًا في طريقه نحو نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا، حين يحل ضيفًا على أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس.

وصل البلوغرانا إلى الدور ربع النهائي بعدما نجح في تحقيق فوز سهل على فريق سالامانكا من الدرجة الثالثة بنتيجة 3-1.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر

وبينما يستمر غياب خماسي البارسا، أندريه تير شتيغن، غافي، ماركوس ألونسو، إينيغو مارتينيز ورافينيا، استعاد المدرب تشافي هيرنانديز خدمات لاعبيه أندرياس كريستينسن وجواو كانسيلو بعد تعافيهما من الإصابة

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا 2024؟

قناة "SSC1 HD" متاحة عبر القمر الصناعي عرب سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

من معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا 2024؟

سيتولى المعلق "عيسى الحربين" مهمة التعليق على مجريات مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا 2024.

مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا 2024

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