مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الملك

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس الملك ، وتحظى مشاهدة مباراة برشلونة اليوم أمام أتلتيك بيلباو بث مباشر على القنوات الناقلة في كأس ملك إسبانيا 2023/2024 والتشكيل، بفضل الأداء المميز الذي قدمه البرسا في المباريات الأخيرة. فقد انتزع الفريق الفوز بنتيجة 4-2 أمام ريال بيتيس في الجولة السابقة من الليجا الإسبانية، مما أعاد للجماهير الأمل والثقة في أداء الفريق.

كما قاد برشلونة حملة ناجحة في كأس الملك بإقصاء فريق سالامانكا بنتيجة 3-1، مؤكدًا تألق الفريق في المنافسات الكأسية. لذا، تترقب الجماهير بفارغ الصبر مواجهة اليوم أمام أتلتيك بيلباو، وتسعى لمعرفة مواعيد المباراة والقنوات التي ستقوم بنقلها بث مباشر.

بفضل الأداء الرائع للاعبين في المراحل الأخيرة، يعيش عشاق البرسا لحظات مثيرة ويترقبون بشغف مشاهدة فريقهم المحبوب يتنافس في كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم في كأس ملك إسبانيا 2023/2024

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، نظيره فريق أتلتيك بيلباو، وذلك في المباراة المنتظر إقامتها مساء اليوم الأربعاء الذي يوافق 24 يناير الجاري، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2023-2024، وتقرر أن تقام أحداث مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو الليلة على ملعب "سان ماميس" معقل الأخير.

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وتحدد موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم في كأس ملك إسبانيا 2023/2024، لتكون في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم أمام أتلتيك بيلباو بث مباشر على القنوات الناقلة في كأس الملك

ستتاح مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم في كأس الملك 2023/2024 على القنوات الناقلة لها، وهي الرياضية السعودية SSC، وذلك بعدما نجحت إدارة القناة في شراء حقوق نقل بث مباشر مباريات كأس ملك إسبانيا النسخة القائمة الآن، للجماهير التابعين لها داخل نطاق الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا، وبالتالي فإن بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو اليوم سينقل عبر تردد قناة SSC 1 HD الموضح في هذا الجدول.

تردد قناة SSC 1 HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

تشكيل برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

يتوقع أن يختار تشافي هيرنانديز تشكيل برشلونة اليوم، لمواجهة أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا 2023/2024 كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمي: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - إندرياس كريستينسن - كول كوندي- رونالدو أرواخو.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - إلكاي جوندوجان - فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: فيران توريس - ليفاندوفسكي - رافينيا.

عشاق البرسا على موعد مع مواجهة قوية تجمع فريق برشلونة بنظيره أتلتيك بلباو اليوم الأربعاء ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

كتيبة تشافي تدخل تلك المواجهة وعينها على تحقيق الانتصار وليس شيء آخر حيث يطمع الفريق في المنافسة على باقي البطولات التي ينافس فيها.

البلوجرانا تأهل إلى هذا الدور عقب فوزه على سالامانكا بنتيجة 3-1، في حين فاز أتلتيك بلباو على ألافيس بهدفين دون رد.

وحقق نادي برشلونة فوزًا مثيرًا على ريال بيتيس برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت في الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، يوم الأحد الماضي.