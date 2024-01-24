ورشة عمل فى مياة الفيوم حول تأهيل العمالة الحرفية

أقامت الإدارة العامة للتدريب فى شركة مياة الفيوم ورشة عمل تحت مسمى العمالة الحرفية وذلك بمحطة العزب الجديدة بحضور وفاء يوسف مدير عام التدريب بالشركة القابضة والدكتورة علا رضوان مدير إدارة التأهيل والتدريب المهنى بالشركة القابضة و سامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية والدكتور محمود الغندقلى مدير عام التدريب .

أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن الاستثمار في العنصر البشري هو محور أساسى فى دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد والتنمية المستدامة التى تعود بالنفع على الأسرة والمجتمع من خلال خلق فرص عمل جديدة وثقلها بالتدريبات التى تنمى مهاراتهم الفنية ورفع كفاءتهم العملية حيث تناولت ورشة العمل عدة محاور أساسية متمثلة فى إعداد مدرب متميز قادر لديه مهارات الإقناع والتأثير في الآخرين ويحسن التعامل مع كافة الفئات المستهدفة ولديه القدرة على ربط وتحليل الافكار والمعلومات الادارية .

وأضاف أن أساليب التدريب الفعال لهذه الفئات لتحقيق الأهداف التدريبية وهى ضمان الرضا الوظيفي ورفع الكفاءة الفنية والسلوكية وتقليل عدد الاصابات الى ادنى معادلاتها و تخفيض تكاليف الصيانة للمعدات والالات المستخدمه.

فحص عينات المياة

وفى وقت سابق اعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قيام قطاع المعامل بالشركة بتجميع وتحليل ٣٤٥٩٦ عينة مياه وصرف صحي وصناعي شملت تجميع وتحليل ٣٣٩٨٧ عينة مياه من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة .

وايضا تم سحب وتحليل ٥٥٥ عينة صرف صحي من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي . وسحب وتحليل ٥٤ عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي.

وأشار "النجار " أن الهدف من جمع وتحليل عينات المياه هو التأكد من جودة ومأمونية مياه الشرب لضمان إنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات والتأكد من مطابقة السيب النهائي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

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