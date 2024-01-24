مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

بث مباشر ليفربول يوتيوب.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية،يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مواجهة هامة وممتعة بين فريق ليفربول الإنجليزي ونظيره فولهام ضمن إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب كرافين كوتاج الخاص بفريق فولهام.

وفاز الريدز في مباراة الذهاب، قبل أسبوعين، على ملعب الأنفيلد بهدفين مقابل هدف، بعد أن كان متأخرًا في نتيجة المباراة.

لم يتعرض فولهام للهزيمة في مباراة على أرضه في كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ سبتمبر 2007 أثناء ممارسة تجارته في دوري الدرجة الأولى، ولكن من المواسم التسعة السابقة التي فاز فيها ليفربول بمباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تقدم الريدز إلى النهائي في ثمانية منهم.

فقط ميدلسبره في موسم 1997-1998 حرم ليفربول من مكان في مباراة الكأس في مثل هذه الظروف، وأصبح الأبطال تسع مرات الآن على بعد 90 دقيقة فقط من الظهور الرابع عشر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وهو رقم قياسي، بينما يواصلون المطاردة. أربع قطع رائعة من الفضيات.

مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

مر أحد عشر يومًا بين فوز ليفربول الهزيل على فولهام وآخر مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بورنموث، حيث نشأت قصة مماثلة لتلك التي حدثت في مباراة الذهاب، حيث شعر الريدز بالإحباط في الشوط الأول على ملعب فيتاليتي لكنهم صقلوا أفضل مهاراتهم في التسديد في المباراة الثانية. فترة.

دفعت هدفان من نونيز وثنائية ديوجو جوتا في مرماه فريق يورجن كلوب إلى تحقيق فوز مدوي 4-0 على الساحل الجنوبي، مما سمح للريدز بتوسيع تقدمهم في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز إلى خمس نقاط على أرسنال. مانشستر سيتي وأستون فيلا يحققان الفوز الخامس على التوالي في جميع البطولات.

شهدت كل هذه الانتصارات حصول الريدز على هدفين على الأقل، ومنذ يوم عيد الميلاد، حقق فريق كلوب فوزًا في ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه أمام أرسنال وبيرنلي وبورنموث دون أن تهتز شباكه أي هدف. لا يمكن قول الشيء نفسه عن رحلتيهما الأخيرتين إلى كرافن كوتيدج - اللتين انتهتا بالتعادل 1-1 و2-2 على التوالي - لكن التعادل الآخر سيكون كافياً هذه المرة.

ويتواجد لاعب واحد فقط من فولهام، وهو أداما تراوري، في رعاية الجهاز الطبي حتى اللحظة، وأكد سيلفا أن الإسباني سيظل غائبًا عن مباراة الإياب من نصف النهائي.

في المقابل، لا يزال ثلاثة ممثلين لكأس الأمم الأفريقية - أليكس إيوبي وكالفن باسي وفودي بالو توري - غير متاحين للاختيار، ولكن لم تنشأ أي مخاوف جديدة منذ فوز الكوتجرز 1-0 على يد تشيلسي قبل أسبوعين.

كان هاريسون ريد مجرد بديل غير مستخدم في ستامفورد بريدج بعد أن لعب أثناء المرض في مباراة الذهاب، لكن اللاعب الإنجليزي جاهز الآن للانضمام إلى جواو بالينيا في الوسط، وسيصبح هدف آخر لويليان ثالث لاعب يسجل في كلا المبارتين. مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد ليفربول، وهو إنجاز حققه سابقًا بول ميرسون وجون روبرتسون .

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بالحديث عن الأجنحة التي لديها عين على المرمى، عاد نجم ليفربول محمد صلاح مؤقتًا إلى ميرسيسايد للخضوع للعلاج من الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال تعادل مصر مع غانا يوم الخميس الماضي، على الرغم من وجود أمل في عودته مع المنتخب الوطني في الوقت المناسب. لأي نصف نهائي محتمل.

لا يزال واتارو إندو لائقًا ويتألق مع اليابان، ومن المؤكد أيضًا أن كلوب سيغيب عن تياجو ألكانتارا (الورك)، ستيفان باجسيتيتش (ربلة الساق)، جويل ماتيب (ACL)، بن دواك (الركبة)، كوستاس تسيميكاس (عظم الترقوة)، ترينت . ألكسندر أرنولد (الركبة) ودومينيك زوبوسزلاي (الفخذ).

ومع ذلك، فإن أندرو روبرتسون في طريقه لكسب بعض الدقائق بعد مرور ثلاثة أشهر على إصابته بخلع في الكتف، ويتطلع كيرتس جونز إلى المشاركة بعد الانسحاب الاحترازي في المباراة التي فاز فيها الفريق على بورنموث.

تشكيلة فولهام المحتملة: لينو؛ كاستاني، أدارابيويو، ديوب، روبنسون؛ بالينها، ريد؛ ديكوردوفا ريد، بيريرا، ويليان؛ خيمينيز تشكيلة ليفربول المحتملة: أليسون؛ برادلي، كوناتي، فان ديك، جوميز؛ إليوت، ماك أليستر، جرافنبرتش؛ جاكبو، جوتا، نونيز

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت مصر، الـ11 بتوقيت السعودية.

يحتضن ملعب «كرافين كوتاج» مباراة ليفربول وفولهام، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة «كاراباو»، اليوم الأربعاء.

فاز فريق ليفربول في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، خلال اللقاء الذي أُقيم على معقل «آنفيلد». سجل لفريق الريدز كلا من كورتيس جونز وكودي جاكبو، فيما سجل للفريق الضيف اللاعب ويليان.

ينتظر فريق تشيلسي الفائز من مباراة اليوم من أجل مواجهته في نهائي البطولة، بعدما حقق فوزا عريضا على حساب ميدلزبره، بنتيجة 6-1، أمس الثلاثاء.