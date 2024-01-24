استدعاء المسئولين عن تركيب الإعلان المنهار في المريوطية

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في سقوط لافتة إعلانية ضخمة بإحدى الشركات وزنها طن على سيارة سوزوكي حطمتها بالكامل بمنطقة المريوطية.

وطلبت النيابة استدعاء المسئولين عن تركيب الإعلان من شركة الدعاية لسؤالهم حول مدة تركيبها وسبب انهيارها بتلك الطريقة.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص أثناء تواجدهم أسفلها بجوار سنترال المريوطية فيصل.

وأمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحادث، وكلفت بالاستماع لأقوال شهود العيان.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط لوحة إعلانية ضخمة على سيارة بالقرب من موقف الهرم - أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إنقاذ وتبين سقوط لوحة إعلانية وتسببت فى تدمير سيارة سوزوكي بالكامل وتم نقل 4 أشخاص مصابين جراء الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

ومن جهة أخرى أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل عامل إثر خلافات مالية بينهما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.

حبس عاطل لقيامه بإنهاء حياة عامل بشبرا الخيمة

كما تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض جثة شخص عثر عليها داخل شقة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتبين أنها لشخص مقيم بمفرده وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام بقتله

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بعقار كائن بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت قوة أمنية، وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ ملك ربة منزل، وعثر على جثة لشخص مجهول الهوية، وبسؤال مالكة الشقة قررت بعدم علمها بهوية المتوفـى، وأن الشقة يقطنها طليقها، عاطل، ويقيم بالقاهرة، ويتردد عليها من حين لآخر.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه كان بصحبة المجنى عليه «له معلومات جنائية» وحدث بينهما مشادة كلامية لخلافات مالية تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته التي أودت بحياته فتركه داخل الشقة وفر هاربا، وألقى القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.