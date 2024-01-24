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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

روما يهزم الشباب السعودي بثنائية في مباراة اليوبيل الماسي

مباراة روما والشباب
مباراة روما والشباب

حقق فريق روما الإيطالي الفوز على الشباب السعودي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بمناسبة بمرور 75 عاماً على تأسيس شيخ الأندية نادي الشباب السعودي.

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بدأ الشباب المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد العبسي 

الدفاع: متعب الحربي - اياغو - نادر الشراري - حمد اليامي

الوسط: كويلار - حسين القحطاني - ماجد كنبه 

الهجوم: هتان باهبري - نواف الصعدي – كاراسكو

بينما بدأ فريق روما المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: باتريسيو

الدفاع: زاليفسكي - لورينتي - غوريتش - كارسدورب

الوسط: بيليغريني - باريديس - بوفي

الهجوم: الشعراوي – باغانو – لوكاكو

شهدت المباراة سيطرة واضحة لفريق روما الذي نجح في ترجمتها إلى ثنائية بينما حاول الشباب العودة للمباراة حيث سجل كاراسكو هدف تقليص الفارق، كما حاول الليوث إدراك التعادل إلا أنه لم يتمكن من هز الشباك مرة أخرى.

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