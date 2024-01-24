مقتل شخص على يد جاره بقنا بسبب الشيشة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على قاتل جاره بـ5 طعنات آلة حادة "مطواة" بسبب خلافات على لعب الأطفال في الشارع داخل عزبة حامد، التابعة لبندر قنا.

بسبب الشيشة .. تفاصيل قتل شخص على يد جاره بقنا

كانت البداية بتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا من مأمور القسم يفيد بنشوب مشاجرة بين أسرتين جيران أسفرت عن مقتل الشاب إبراهيم. ع. م، في الثلاثينات من العمر على يد جاره في عزبة حامد بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم قنا إلى مكان الواقعة، وتم القبض على "م.ع" المتهم في ارتكاب الجريمة وقتل جاره بسبب مشاجرة نشبت بينهما على لعب الأطفال الذين كسروا زجاج الشيشة بالأحجار التي كانوا يلقونها على بعضهم، وعندما ذهب والد المجني عليه لمعاتبة جيرانه حدثت مشادة بينهم فجاء نجله مدافعًا عن والده فقُتل على يد المتهم بـ5 طعنات سلاح أبيض "مطواة".

تم القبض على المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

إصابة 19 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

كما تعرض 19 شخصًا للإصابة ، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الجيش المار بمركز بني مزار بالمنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الجيش المار بنطاق محافظة المنيا، وتحديدًا مدخل مركز بني مزار، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 19 شخصا بإصابات متنوعة ما بين وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ فضل لتلقي العلاج.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.