محافظ شمال سيناء يستقبل وزيرة دفاع هولندا

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء ، كاجسا أولونجرن، وزيرة دفاع هولندا والوفد المرافق لها في مطار العريش الدولي ،خلال زيارتها إلي محافظة شمال سيناء.

واستعرض المحافظ الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وإيصالها إلي قطاع غزة عبر بوابه معبر رفح البري بشمال سيناء.

وأشار المحافظ إلي أن المساعدات تصل الي محافظة شمال سيناء عبر 3 مسارات وهي الطريق البري وميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي، حيث استقبلت المحافظة عدة آلاف من أطنان المساعدات المتنوعة المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

بدورها أعربت وزير دفاع هولندا عن تقديرها للدور الذي تقوم به مصر في صون الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، والعمل علي احتواء الموقف في قطاع غزة بالتعاون مع جميع الأطراف ، مؤكدةً حرص بلادها على تعزيز العلاقات المشتركة مع الجانب المصري.