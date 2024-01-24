جامعة المنصورة تعلن إنطلاق" مهرجان المنصورة الرقمي للمواهب "

أعلنت جامعة المنصورة إنطلاق" مهرجان المنصورة الرقمي للمواهب " في نسخته الرابعة للعام 2024 م خلال الفترة من 24 يناير حتى 24 فبراير 2024م

وتقام فعاليات المهرجان تحت رعاية الدكتورشريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكنور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، و الدكنورمريم ويصة مقرر المهرجان وتنظيم و الدكتورحمد صبرى سرايا منسق الأنشطة، و الأستاذ أحمد العشرى مدير عام رعاية الطلاب.

يتضمن مهرجان المنصورة الرقمي الثالث للمواهب مسابقات لعرض المواهب بين طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والطلاب الوافدين في العديد من المجالات

مجالات المسابقة:

أولاً : المجال الأدبي شملت بحث مقالى تحت عنوان "التراث الثقافي المصري "

ثانيًا : المجال الفني وشكل مجال الغناء الفردي: تحت العنوان " الطرب الأصيل "

ومجال العزف الموسيقي الفردي : تحت عنوان " التخت الشرقي" ومجال الأفلام القصيرة) تسجيلي–تحريك– وثائقي (تحت عنوان "تراثنا هويتنا" ومجال التصوير الفوتوغرافي : تحت عنوان "وثق تراثك"

و يتم رفع الأعمال علي الموقع الالكتروني :

https://talents.mans.edu.eg

وتشمل جوائز المسابقة منح الجوائز للمتسابقين الحاصلين علي المراكز الثلاث الأولى في كل مجال علي حده: و يمنح الفائز الأول في كل مجال علي جائزة قدرها 6000 جنية مصريا فقط لا غير و الفائز الثاني في كل مجال علي جائزة قدرها 5000 جنية مصريا فقط لا غير كما يمنح الفائز الثالث في كل مجال علي جائزة قدرها 4000 جنية مصريا فقط لا غير.

كما تخصص جائزة ذهبية للطلاب ذوي الهمم في كافة المجالات.