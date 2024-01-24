التحقيق مع أب ترك ابنه لبائعة خضار

قررت نيابة الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة تخلى أب عن ابنه 3 سنوات، وتركه لـ بائعة خضراوات في منطقة أوسيم بالجيزة.

وكشفت التحقيقات أن الأب أعطي الطفل لبائعة خضار، وقال لها عثرت عليه بجوار صندوق قمامة.

وأفادت التحقيقات أن البائعة توجهت إلى قسم شرطة أوسيم، لتسليم الطفل وحررت محضر بالواقعة، وقالت إن أحد الأشخاص حضر لها وسلمها الطفل وتركها، على الفور تم نقل الطفل إلى مستشفى من أجل فحص حالته الصحية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة لتفريغ كاميرات المراقبة وتوصلوا إلى هوية والد الصغير.

وعقب القبض على المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جهة أخرى عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، زوج متهم بـ قتل زوجته خنقا بالإيشارب بسبب خلافات نشبت بينهما، في منشأة القناطر، بالسجن المؤبد.

وكشف أمر الإحالة رقم 5187 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أنه في يوم 28-5-2023 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر محافظة الجيزة، عن قتل المجني عليها هيام لطفي مخيمر منصور - عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، إثر اعتياده إرغامها على الإنفاق عليه، ونشب الخلاف بينهما؛ لإلقائها المال في وجهه، ما أثار حفيظته واحتدم في نفسه قتلها.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم كال للمجني عليها عدة ضربات، وبعدها لكمها وركلها حتى خارت قواها، ولم تقدر على مقاومته، فما كان منه إلا أن استكمل عدوانه، فأمسك بغطاء رأس النسائي- إيشارب- وأحكمه حول رقبتها، قاصدا إزهاق روحها، محدثا إصابتها، وما نتج عنه من سد للمسالك الهوائية، وتوقف بوظائف التنفس، الموصوفة بتقرير مصلحة الطلب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.