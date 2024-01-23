مصرع سيدة دهستها سيارة على طريق إسماعيلية .. والقبض على السائق

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على قائد سيارة دهس سيدة على طريق الأسماعيلية الصحراوى، مما أسفر عن مصرعها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بتعرض سيدة لدهس أسفل عجلات سيارة على طريق إسماعيلية الصحراوى، مما أسفر عن مصرعها، وانتقل رجال الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وكشف الفحص أن الجثة لسيدة تدعى "م.ا" 46 سنة مقيمة فى مدينة الشروق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وألقى رجال المباحث القبض على قائد السيارة المتسببة فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

وفى سياق أخرطالبت جهات التحقيق بالجيزة، اليوم الثلاثاء، إجراء تحليل مخدرات لـ سائق السيارة النقل المتسبب في حادث المريوطية، لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه عقب القبض عليه.



كشففت التحقيقات الأولية في حادث التصادم الذي وقع أعلى محور المريوطية وأسفر عن سقوط 3 سيارات، إحداها محملة بالخراف وميكروباص وثالثة ملاكي، وكذا إصابة عدة أشخاص، عن السائق المتسبب في الحادث.

وأوضحت التحقيقات أن سائق السيارة نقل دهس السيارة نتيجة اختلال نظام الأمان داخل السيارة النقل “تريلا” وعدم قدرته على السيطرة عليها.

وأشارت التحقيقات إلى أن محور المريوطية كان يشهد كثافات مرورية متحركة تزامن ذلك قدوم سيارة تريلا والاصطدام بـ 6 سيارات أخرى من الخلف وسقوط 3 سيارات من أعلى المحور المريوطية بالقرب من المتحف المصرى الكبير

تمكن رجال الإدارة العامة للمرور مساء اليوم الثلاثاء، من رفع آثار حادث تصادم 6 سيارات على الطريق الدائري اتجاه الرماية وإزالة السيارات المتصادمة من نهر الطريق واستئناف الحركة المرورية أمام قائدي السيارات وسحب الكثافات المروري.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الدائرى بمنطقة المتحف المصرى الكبير اتجاه الرماية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور مدعومين بسيارات الإسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة التريلا واصطدامه بـ 5 سيارات مما أدى لسقوط إحداها محملة بالخراف.

وتوقفت حركة المرور فى الاتجاه من المريوطية وصولا الي الرماية وتسبب فى إصابة شخصين وحدوث تهشم فى السور الطريق الدائرى.