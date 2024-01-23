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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات سلة الأهلي يهزمن مصر للتأهل في بطولة الدوري

سلة الأهلي
سلة الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على فريق مصر للتأمين بنتيجة 82-59، في المباراة التي أقيمت على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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قدمت سيدات الأهلي عرضًا قويًّا وفرضن سيطرتهن على مجريات المباراة، بفضل خبرات اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني، بقيادة طارق خيري المدير الفني للفريق. 

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 28-19، وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية وحسمها لصالحه بنتيجة 45-32.

وفرض الأهلي سيطرته على الفترة الثالثة، التي انتهت بتقدم الفريق بنتيجة 70-45، ثم حسم الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 82-59.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على الجزيرة ‏بنتيجة 90-69 ضمن منافسات بطولة الدوري.
 

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