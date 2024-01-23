عاجل
الحبس وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبات تنتظر زوجة صلاح محسن
الثلاثاء 23 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

احذر الخلط بين الشوكولاتة الحقيقية والزائفة

شوكولاتة
شوكولاتة

حذر خبراء من انتشار الشوكولاتة الزائفة في الأسواق مؤخرًا، حيث أصبح بعض صناعها يغيرون الوصفة التقليدية لها لتقليل تكلفة الإنتاج، وذلك باستخدام مكونات صناعية ضارة بالجس.

كيف تعرف الشوكولاتة الحقيقة عن الزائفة؟


ووفقًا لما ذكره موقع هيلث لاين الطبي، يمكنك معرفة الشوكولاتة الحقيقية عن الزائفة، بالتركيز على الكاكاو المبشور وزيت الكاكاو، لأن عدم وجودهما يؤكد إنها ليست شوكولاتة بل "قطعة حلوى".

كما إنه من الضروري أيضًا عدم الخلط بين زيت الكاكاو وزيت النخيل أو زيت جوز الهند، لأن وجود أي منهما يعني أن هذه ليست شوكولاتة، ولذلك يكون سعرها منخفضا.

الجريدة الورقية