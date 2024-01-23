احذر الخلط بين الشوكولاتة الحقيقية والزائفة

حذر خبراء من انتشار الشوكولاتة الزائفة في الأسواق مؤخرًا، حيث أصبح بعض صناعها يغيرون الوصفة التقليدية لها لتقليل تكلفة الإنتاج، وذلك باستخدام مكونات صناعية ضارة بالجس.

كيف تعرف الشوكولاتة الحقيقة عن الزائفة؟



ووفقًا لما ذكره موقع هيلث لاين الطبي، يمكنك معرفة الشوكولاتة الحقيقية عن الزائفة، بالتركيز على الكاكاو المبشور وزيت الكاكاو، لأن عدم وجودهما يؤكد إنها ليست شوكولاتة بل "قطعة حلوى".

كما إنه من الضروري أيضًا عدم الخلط بين زيت الكاكاو وزيت النخيل أو زيت جوز الهند، لأن وجود أي منهما يعني أن هذه ليست شوكولاتة، ولذلك يكون سعرها منخفضا.