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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

 

وبحث الرواد عن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 23 يناير 2024:

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

فيما سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع

 

وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

 

بينما سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

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