طارق عبد العزيز يهنئ الشرطة بعيدها: وفرت للمصريين أهم سلعة "الأمن"

تقدم النائب الوفدي طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، بالتهنئة الي اللواء محمود توفيق وزير الداخليه ، والمجلس الأعلى للشرطه ، وقيادات وزارة الداخليه ضباط وافراد وكافة القطاعات المختلفة ، بمناسبة عيد الشرطة الـ 72 ،مؤكداً بان التاريخ سيقف كثيراً امام جهود وزارة الداخلية في الحفاظ علي مقدرات الوطن .

واضاف عبدالعزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن موقعة الاسماعيلىة في 25 يناير 1952 ستظل شاهدة علي بطولات وشجاعة الشرطة المصرية وبسالتها في الدفاع عن مبنى محافظة الاسماعيليه ، وان عطاء الشرطة استمر يظلل سماء الوطن بالأمان لتستمر مسيرة الاستقرار والعطاء من أجل الوطن .

وبين عضو مجلس الشيوخ أن الداخليه تشهد تطوير وطفرة غير مسبوقة بفضل مجهودات وزير الداخلية الكفء اللواء محمود توفيق الذي عمل علي الارتقاء بكل قطاعات الشرطه من خلال التدريب والتطوير علي مكافحة الجريمه والقضاء على الإرهاب .

وتابع عبد العزيز ان الشرطة المصريه علي مر التاريخ وفرت لنا أهم سلعة في الوجود هي " سلعة الامن " وهي اغلي السلع في العالم ، حيث تقاسي الشعوب ويلات العذاب حالمين أن يسود الامن اوطانهم وأن يعم الاستقرار حياتهم بوجود سلعة الامن .

واختتم عضو الشيوخ بأن 105 مليون مواطن يضعون باقة شكر وعرفان لكل ضباط وأفراد وجنود الشرطه المصريه الباسله ، وعلي راسهم قطاع الامن الوطني ، صاحب الضربات الاستباقيه التي اجهضت كل اطماع المتأمرين ، وقطاع الأمن العام وكافة قطاعات وإدارات الداخليه وعلي رأسهم مدير أمن الدقهلية وضباط وأفراد مديرية أمن الدقهلية وكافة رجال المباحث عيون مصر الساهرة.