تعيين اللواء نادر علام رئيسا لمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء

تراس اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، صباح اليوم الثلاثاء مؤتمر المتابعه الاسبوعي بقاعه الاجتماعات بمدينه شرم الشيخ بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة ،ولفيف من من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات.

واستهل المحافظ بتقديم الشكر الى كافه المشاركين في الزيارة التي قام بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي امس للجامعة الحكومية بأبورديس ومجمع الفيروز الطبي و فرع جامعة الملك سلمان بطور سيناء.

وكانت الهدف من الزيارة سرعه الانجاز في انشاءات الجامعة واستكمال مجمع الفيروز الطبي وكذا الاطلاع على المستوى الراقي لمناهج التدريب والتعليم بجامعه الملك سلمان.

كما اشاد المحافظ بمهرجان الهجن الذي تم خلال الايام الماضية بحضور رفيع المستوى من السفير الياباني والقنصل العام الفرنسي وممثل هيئه الجايكا اليابانية واسر ضحايا الطائره الفرنسيه ، وذلك على المستوى المشرف الذي ظهرت عليه مدينه شرم الشيخ خلال الاحتفالية والذي يمثل ابداعا حقيقيا لكافه المشاركين به.

كما اصدر المحافظ قرارا بتكليف اللواء نادر علام برئاسه مدينه ابو زنيمه متمنيا له التوفيق.

و شدد المحافظ على ان من اهم اولوياته الحفاظ على حقوق الدوله والمحافظة ،و الالتزام الكامل بتشجيع كافه المستثمرين الجادين وتوفير كافه الامكانات لهم.