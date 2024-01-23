إنشاء أول مركز لطب الأعماق في مصر بمستشفى دهب التخصصي الجديدة

الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن المستشفى ستضم أول مركز لطب الأعماق في مصر في إطار استكمال الخدمات العلاجية بالمحافظة، وكذلك توفير الخدمات الصحية لأنشطة الغوص والسياحة العلاجية.

و أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجارية بالمستشفى بنسبة 65% حتى الآن، ومشيرًا إلى أنه تخطت تكلفة الأعمال الإنشائية للمستشفى أكثر من 550 مليون جنيه.

و تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى دهب التخصصي الجديدة 120 سرير، إضافة إلى قسم للاستقبال والطوارئ، و10 عيادات خارجية، و3 أجنحة للعمليات، ووحدة للرعايات المركزة وأخرى للحضانات وأخرى للغسيل الكُلوي، إلى جانب أول مركز لطب الأعماق في مصر، وسكن فندقي للأطباء.

كما أن مستشفى دهب التخصصي الجديدة ستكون نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، ومؤكدًا أنه فور استلام المستشفى سيتم إدخالها منظومة هيئة الرعاية الصحية، ونقل الخدمات من المستشفى العام القديم إلى المستشفى التخصصي الجديد.