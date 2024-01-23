محافظ جنوب سيناء: مشروع التأمين الصحي الشامل أحدث طفرة كبرى في المجال الطبي

ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة جنوب سيناء على 31 منشآة صحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة في المحافظة، منهم مجمع الفيروز الطبي، ومستشفى الطور الميداني، بالإضافة إلى 6 مستشفيات “شرم الشيخ الدولي، رأس سدر، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين”.

كما تشمل 23 مركز ووحدة طب أسرة، لافتًا إلى الإنتهاء من الاعتماد الكامل أو المبدئي لـ 90% من المنشآت الصحية والمنقول تبعيتها لهيئة الرعاية في جنوب سيناء والبالغ عددها 27 منشآة صحية حتى الآن وذلك وفقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأشاد اللواءالدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بجهود هيئة الرعاية الصحية في تطوير منظومة الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء جنوب سيناء، وتنشيط حركة السياحة العلاجية على أرض المحافظة.

مؤكدًا أن مشروع التأمين الصحي الشامل أحدث طفرة كبرى في نوعية وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، كما يعد حماية وتغطية مالية للمنتفعين بالخدمات من أبناء المحافظة.



