كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في حادث المريوطية، الذي وقع على الطريق الدائري في الجيزة، تفاصيل دهس سيارة مقطورة لعدد من السيارات، حيث قامت أجهزة المرور برفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

5 إصابات .. تفاصيل جديدة في واقعة سقوط سيارات من أعلى محور المريوطية

وقد ارتقع عدد مصابين الحادث؛ الذي نتج عنه إصابة 5 أشخاص، جراء تصادم مقطورة بـ 8 سيارات على الطريق الدائري، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من قيادات الطريق تضمن ورود بلاغ أفاد بإصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات على الطريق الدائري أعلى المريوطية، وسقوط سيارتين على مطلع الكوبري من أعلى الطريق الدائري، ووقوع إصابات.

واوضحت التحقيقات الأولية في حادث مقطورة و5 سيارات أعلى كوبري المريوطية، والذي وقع أعلى محور المريوطية، وأسفر عن سقوط 3 سيارات، إحداها محملة بالخراف وميكروباص وثالثة ملاكي، وكذا إصابة عدة أشخاص، عن السائق المتسبب في الحادث.

سيارة تريلا وراء حادث سقوط سيارات من أعلى محور المريوطية

وأوضحت التحقيقات أن سائق السيارة نقل دهس السيارة نتيجة اختلال نظام الأمان داخل السيارة النقل “تريلا” وعدم قدرته على السيطرة عليها.

وأشارت التحقيقات إلى أن محور المريوطية كان يشهد كثافات مرورية متحركة تزامن ذلك قدوم سيارة تريلا والاصطدام بـ 6 سيارات أخرى من الخلف وسقوط 3 سيارات من أعلى المحور المريوطية بالقرب من المتحف المصرى الكبير.

كما كلفت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث تصادم سيارة نقل ثقيل و5 سيارات أخرى، لتحديد هوية المتسبب في الحادث، كما أمرت بانتداب خبير من مرور الجيزة للوقوف على أسباب الحادث.

وأمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كما قامت الإدارة العامة للمرور ، مساء اليوم الثلاثاء، من رفع آثار حادث تصادم 6 سيارات على الطريق الدائري اتجاه الرماية ، وإزالة السيارات المتصادمة من نهر الطريق واستئناف الحركة المرورية أمام قائدي السيارات وسحب الكثافات المرورية.

وفي وقت مسبق شهد الطريق الدائري اتجاه الرماية حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل و5 سيارات أخرى، ما تسبب فى زحام مرورى أمام قائدى السيارات، وأصيب شخصان كما سقطت منهم سيارة نقل محملة بالخراف.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الدائرى بمنطقة المتحف المصرى الكبير اتجاه الرماية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور مدعومين بسيارات الإسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة التريلا واصطدامه بـ 5 سيارات مما أدى لسقوط إحداها محملة بالخراف.

وتوقفت حركة المرور فى الاتجاه من المريوطية وصولا الي الرماية وتسبب فى إصابة شخصين وحدوث تهشم فى السور الطريق الدائرى.