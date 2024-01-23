حماية الأبناء من الأفكار المتطرفة على مائدة ثقافة الدقهلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني مجموعة من اللقاءات التثقيفية بمواقع فرع الدقهلية ضمن برنامجها المقدم برعاية وزارة الثقافة.

وعقد بيت ثقافة زكريا الحجاوي لقاء بعنوان "حماية الأبناء من الأفكار المتطرفة" تحدث خلاله فتحي الخطيب مُعلم خبير لغة عربية، عن الاستخدام الأمثل لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لحماية الأبناء من الأفكار المتطرفة، مؤكدا في ختام حديثه على ضرورة وجود رقابة أبوية على استخدام الإنترنت ومراقبة المحتوى الذي يتعرض له الأبناء بانتظام حفاظا على سلامتهم.

وضمن البرامج التوعوية بمواقع الفرع أقام قصر ثقافة نجيب سرور محاضرة بعنوان "أضرار الزواج المبكر" بوحدة الشئون الاجتماعية، تحدثت خلالها شيماء عبد الحميد أخصائي بالوحدة، عن انتشار ظاهرة الزواج المبكر في بعض المجتمعات نتيجة انتشار الفقر و الجهل والعادات والتقاليد الخاطئة. مشيرة إلى أنه لابد من الحد من هذه الظاهرة ومساعدة الفتيات على استكمال تعليمهن وتطوير مهاراتهن لإيجاد فرص عمل مناسبة.



واستمرارا للفعاليات المقدمة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، أقام قصر ثقافة منية النصر محاضرة بعنوان "مخاطر الزيادة السكانية" بمركز رسالة للتأسيس، تحدثت خلالها سالي السيد عن مخاطر الزيادة السكانية، ومنها انتشار ظاهرة البطالة، والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وزيادة نفقات الدولة على قطاع الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وغيرها وكذلك انخفاض المستوي المعيشي للأسرة، وفي سياق متصل شهدت مكتبة العيادية ورشة حكي، ناقش خلالها محمد عبد الحافظ مدير المكتبة أسباب الزيادة السكانية، كما قدم مجموعة من المقترحات لمواجهة تلك الأزمة وفقا لبرامج التنمية الشاملة.

مناقشة رواية "حيدر بن زرع النيل"

من ناحية أخرى، عقد نادي أدب قصر ثقافة أسيوط لقاء لمناقشة رواية "حيدر بن زرع النيل" للأديب د. أيمن رجب طاهر، ضمن البرامج الأدبية للهيئة العامة لقصور الثقافة.

بدأت فعاليات اللقاء الذي أدارته الأديبة د. فاطمة الشريف، بكلمة للأديب رأفت عزمي رئيس النادي أكد خلالها على دور قصور الثقافة في نشر الوعي الثقافي من خلال أندية الأدب التي تحرص على إقامة مثل تلك اللقاءات، لإلقاء الضوء على إبداعات الأدباء من أبناء المحافظة.

واستهلت خلاله الأديبة د. هند محسن حديثها موضحة أهداف الرواية التي سرد بها الكاتب أحداث تاريخية ذات قيمة أدبية كبيرة، تذهب بنا إلى الأيام التى سبقت مذبحة القلعة، من خلال حكاية عائلة سودانية تعيش في القاهرة.

من ناحيته تناول الأديب د. أحمد مصطفى جماليات الرواية، مشيرا إلى أنها تميزت بالكتابة المشهدية وبثراء اللغة وعذوبتها بما يتلائم مع زمن الرواية.

كما أشاد بتفردها خاصة فى اختيار أسماء الشخصيات ورسم ملامحها، جاء ذلك بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين ضمن الأنشطة الأدبية المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

رواية "حيدر بن زرع النيل" رواية تاريخية صادرة عن دار كيان للنشر عام ٢٠٢٣، وتدور أحداثها خلال الفترة التي سبقت مذبحة القلعة من خلال "حيدر" السبعيني القادم من السودان ويروي قصصا لأحفاده، ليغرس في نفوسهم خلق الكبرياء وعزة النفس.

وتعد تلك الرواية هي أحدث روايات الكاتب والقاص د.أيمن طاهر ابن محافظة أسيوط، وعضو اتحاد كتاب مصر الحائز على جائزة الدولة التشجيعية عن روايته القحط، الصادرة عام ٢٠١٣.