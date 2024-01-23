الأونروا: مقتل 6 أشخاص في ملجأ تديره الأمم المتحدة بغزة

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، إن ستة نازحين قتلوا بعد أن تعرض أحد الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة في خان يونس، مركز الهجوم البري الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، للقصف "خلال العمليات العسكرية" أمس.

وكتب المسئول الأممي -على منصة "أكس" اليوم الثلاثاء- "الموظفون المذعورون والمرضى والنازحون محاصرون الآن داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس مع استمرار القتال العنيف".

ودعا لازاريني في تغريدته "جميع الأطراف" إلى الالتزام بالقانون الدولي واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر وحماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين.