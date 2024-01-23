الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأونروا: مقتل 6 أشخاص في ملجأ تديره الأمم المتحدة بغزة

فيليب لازاريني
فيليب لازاريني

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، إن ستة نازحين قتلوا بعد أن تعرض أحد الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة في خان يونس، مركز الهجوم البري الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، للقصف "خلال العمليات العسكرية" أمس.

 

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صحيفة أمريكية: جيش الاحتلال يواجه خسارة كبيرة في غزة

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مظاهرات جديدة في إسبانيا تنادي بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

 

وكتب المسئول الأممي -على منصة "أكس" اليوم الثلاثاء- "الموظفون المذعورون والمرضى والنازحون محاصرون الآن داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس مع استمرار القتال العنيف".

ودعا لازاريني في تغريدته "جميع الأطراف" إلى الالتزام بالقانون الدولي واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر وحماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين.

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الجريدة الورقية