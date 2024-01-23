الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

"خارجية الوفد": ندعم وحدة الصومال ونرفض الاتفاق المسموم بين أثيوبيا و"أرض الصومال"

حزب الوفد
حزب الوفد

ذكرت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد في بيان صادر عنها أنها ترفض ما وصفته "الاتفاق المسموم" الذي جرى بين ما تسمى "أرض الصومال" وإثيوبيا.


وأكدت لجنة العلاقات الخارجية على وحدة وسلامة أراضي دولة الصومال الشقيقة وعدم المساس بأي جزء يخصها بما فيها الموجودة في البحر الأحمر.


ونددت خارجية الوفد بمساعي أثيوبيا للاستيلاء على جزء من أراضي دولة الصومال الشقيقة وتؤيد تصدي الصومال لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية خاصة أنها تعد عدوانًا وانتهاكًا صارخًا لسيادتها.

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