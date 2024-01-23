"الرئاسي الليبي" والأمم المتحدة يبحثان دفع العملية السياسية للوصول إلى انتخابات حرة

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء في طرابلس، مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والدفع قدما بالعملية السياسية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأعرب المنفي - حسبما ذكر بيان المكتب الإعلامي للمجلس أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - عن امتنانه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودعمها المطلق لمتطلبات الشعب الليبي للمضي قدما نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

من جانبه، أكد باتيلي ضرورة الخروج من حالة الانسداد السياسي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالقضية الليبية بالشراكة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مثنيا على دوره المحوري وإصراره على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب الآجال يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء لأي أحد.