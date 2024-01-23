مسيرة شبابية بالقليوبية احتفالا بعيد الشرطة المصرية

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشارة البدء لانطلاق مسيرة شبابية احتفالا بعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة يناير عبر خاصية الفيديو كونفرانس، تقدم المسيرة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية نائبا عن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات الشباب والرياضة بالقليوبية.

تشهد محافظة القليوبية اليوم الاحتفال بالذكر ال 72 لعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة يناير بانطلاق مسيرة شبابية من أمام ديوان عام المحافظة وحتى حديقة صقلية بمدينة بنها يشارك فيها أعضاء مراكز الشباب وفرق التطوع والجوالة والاكاديميات وفريق شباب يدير شباب yly رافعين أعلام مصر .

يحمل شباب القليوبية علم مصر بطول 50 متر من أمام ديوان عام المحافظة لحث المواطنين على الانتماء للوطن ومؤسساته وتقديم التهاني لرجال الشرطة المصرية في الذكرى ال72 لعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير .

جدير بالذكر أن الاحتفال بعيد الشرطة المصرية هو ذكرى موقعة الإسماعيلية في 25 يناير سنة 1952 والتي راح ضحيتها 50 قتيلا و 80 جريح من رجال الشرطة على يد الاحتلال الانجليزي بعد رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم واخلاء مبنى المحافظة .

تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تطبيق رؤية واستراتيجية الوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة نشر الوعي بين النشء والشباب بالقضايا الوطنية والمناسبات القومية لخلق جيل جديد من الشباب الواعي القادر على حمل لواء التقدم والتنمية .