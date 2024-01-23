التنمية المستدامة لموارد مطروح ينظم برامج تدريبية عملية لطلاب مدرسة الزراعة المطرية

يستعد مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لتنظيم برامج تدريبية عملية لطلاب المدرسة الثانوية للزراعة المطرية، بهدف تأهيلهم وتدريبهم على أحدث التقنيات الزراعية الحديثة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل في مجال الزراعة المطرية.

مركز التنمية المستدامة

وأوضح المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن البرامج التدريبية تشمل أنشطة زراعية مختلفة، مثل زراعة المحاصيل الحقلية والخضروات والفواكه، وتربية النحل، وتصنيع المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى التدريب على تركيب الصوب الزراعية.

ويتم تنفيذ التدريبات على مدار يومين في الأسبوع، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، بهدف تعزيز جميع البرامج التعليمية المتعلقة بتحسين كفاءة الطلاب في مجال الزراعة المطرية.

وأشار الأمير إلى أن التدريبات تتم تحت إشراف نخبة من الخبراء والفنيين المتخصصين في مجال الزراعة المطرية، وذلك في منطقة البحوث التطبيقية بالقصر.

وأعرب الأمير عن سعادته بإطلاق هذه البرامج التدريبية، التي تسهم في إعداد كوادر فنية متخصصة في مجال الزراعة المطرية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في محافظة مطروح