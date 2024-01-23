الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الصحة يتفقد المعهد الطبي القومي والمعمل المشترك الإقليمي بدمنهور

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، المعهد الطبي القومي بدمنهور التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك في إطار زيارته الميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء.

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يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان دوريًا على المنشآت الصحية بكافة محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية للمواطنين، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على التحديات والمعوقات للعمل على حلها.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه في مستهل زيارته للمعهد قيادات الوزارة المعنيين بسرعة تحديد برنامج وظيفي مناسب لتحقيق الاستغلال الأمثل لأحد المباني بالمعهد والذي تم إنشاؤه منذ عام 2013 ولم يتم استخدامه حتى الآن ويتكون من 8 طوابق.

 

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي عن الوصف الوظيفي للمعهد، ونسب ومعدل الترددات والخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى تردد 1800 منتفع يومياً على العيادات الخارجية، فضلاً عن إجراء 1600 عملية جراحية كبرى شهرياً.

 

وتابع " عبدالغفار" أن المعهد يقع على مساحة 27 ألف، و824 متر مربع، ويتكون من 7 مباني، ويعمل بطاقة استيعابية 700 سرير ( الاستقبال والطوارئ، الرعايات المركزة، الرعايات المتوسطة، الرعايات المركزة أطفال، الحضانات، القسم الداخلي واليوم الواحد، الغسيل الكلي)، فضلاً عن 33 غرفة عمليات، و30 عيادة خارجية.

 

ولفت "عبد الغفار" إلى أن الوزير استكمل جولته التفقدية بالمرور على المعمل المشترك الإقليمي بدمنهور، والذي يقدم خدمات ( تحاليل المياه والأغذية، تحاليل المخدرات، تحاليل الدرن، تحاليل كيميا الدم وأمراض الدم، تحاليل الفيروسات مزارع الدم، pcr)، كما يضم معمل مرجعي لمعامل المستشفيات

 

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد على أن محافظة البحيرة تضم عدد كبير من المشروعات الطبية، ولابد من تكثيف الحملات الدورية على المحافظة لمتابعة نسب التنفيذ ومعدلات التشغيل.

 

يرافق الوزير  في جولته الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي ، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها ابراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ، والدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي  والدكتور هاني جميعة ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة، والدكتور محمد فوزي، مدير الرقابة والمتابعة بالوزارة، والدكتور وجدي أمين، رئيس الإدارة المركزية للأمراض الصدرية.
 


 

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