إطلاق إشارة البدء لماراثون المشي بالإسماعيلية

بالتزامن مع احتفالات مصر بعيد الشرطة الثاني والسبعين وثورة ٢٥ يناير المجيدة، أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الثلاثاء، إشارة البدء لماراثون المشي للأعمار السنية من 15 و45 سنة بمحافظة الإسماعيلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وكان وزير الشباب والرياضة قدم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم الوطني، متمنيًا لهم خالص التوفيق والسداد في مهامهم الجسيمة في الدفاع عن سلامة واستقرار الأمن الداخلى للبلاد.

وأكد "صبحي" أن أبناء مصر من النشء والشباب حريصون على مشاركة رجال الشرطة في عيدهم؛ تقديرًا وإعزازًا لجهودهم الحثيثة وعيونهم الساهرة، حمايةً للمواطنين وضبط الأمن الداخلى.

وقال" صبحي" إن الاحتفالات الكبيرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع المحافظين في كل ربوع الوطن الهدف منها مشاركة أبناء الشرطة في عيدهم.



ومن جانبه قدم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية شكره وتقديره لجهود الشرطة الذين يبذلون الغالي والنفيس؛ للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأوضح "بشارة" أن المبادرات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية ومواكبة كافة الفعاليات التي تمر بها البلاد، من خلال تفعيل النشاط الرياضي ونشر الممارسة الرياضية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب والفتيات بممارسة الرياضة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة نظمت الاحتفالات في إطار تعزيز الروح الوطنية وتعميق الانتماء والولاء، والوعي الثقافي والوطني لدى الشباب، وتعزيز دورهم في بناء المستقبل، وذلك في ضوء الجهود المبذولة لتعزيز دور الشباب الإيجابي داخل المجتمع.